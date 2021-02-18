Коллеги Андрея Мягкова выразили соболезнования в связи со смертью артиста

В возрасте 82 лет ушел из жизни народный артист РСФСР Андрей Мягков. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где актер служил. Рассказываем, что вспоминают о работе с Мягковым его коллеги по цеху, а также какой вклад он внес в отечественное искусство.



Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Нет сил говорить. Я плачу"

По данным СМИ, Мягков скончался в ночь на 18 февраля у себя дома в Москве. С ним в этот момент находилась жена Анастасия Вознесенская. Артист якобы потерял сознание примерно в 03:30 по московскому времени.

Прибывшие на место врачи около часа пытались реанимировать Мягкова, сообщает РЕН ТВ. Но их усилия не помогли, актер ушел из жизни примерно в 5 утра. Источник телеканала сообщил, что, по предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Прощание с артистом пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в разговоре с Москвой 24 назвал Мягкова замечательным актером. По его словам, артист всю свою жизнь посвятил театру, кино и творчеству.

"Он очень серьезно и глубоко подходил даже к неважным, казалось бы, мелочам, которые существуют в работе над ролью. Нет, для него не было мелочей. Он всегда стопроцентно выкладывался и знал, что в результате делает. Пусть земля ему будет пухом", – сказал Герасимов, добавив, что на доме артиста наверняка появится памятная табличка.

Смерть Мягкова тяжело переживает актриса Барбара Брыльска. Они исполнили главные роли в легендарной советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!".





Барбара Брыльска актриса У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я его очень любила.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста. А Сергей Собянин назвал Мягкова одним из любимых актеров советского времени.

"Андрей Васильевич играл естественно, искренне. За это мы любили и сопереживали его героям – Лукашину, Новосельцеву, Хвостову. Он был органичен в любой роли – от комедии до драмы. Писал книги, рисовал, играл в театре", – отметил мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Глубоко соболезную родным и близким Андрея Васильевича. Спасибо мастеру за теплые эмоции, которые он оставил нам на память.

Актриса Елизавета Боярская в разговоре с Москвой 24 вспомнила, как играла вместе с Мягковым в продолжении "Иронии судьбы". Фильм вышел в 2007 году и стал одним из последних в творческой биографии артиста.

"Я запомню его не только как изумительного партнера, как человека, у которого я училась, которым я любовалась, но и то, с какой нежностью, трепетом он ко мне отнесся, понимая, что я делаю первые шаги в профессии. В общем как-то сильно меня опекал, и для меня это было очень ценно и важно", – рассказала Боярская.

Соболезнования в связи со смертью Мягкова выразили в МХТ имени Чехова. "Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Анастасии Валентиновне Вознесенской, близким Андрея Васильевича, его ученикам и всем поклонникам его таланта", – говорится в сообщении на официальном сайте МХТ имени Чехова.

Актриса Светлана Немоляева рассказала Москве 24, что на съемочной площадке Мягков был "легким партнером, о котором можно только мечтать".

"Он был всегда очень внимателен, мог что-то такое предложить, потому что был импровизатор дивный – то что мне, например, совсем не свойственно. Поэтому встреча и работа с ним – это большая творческая радость. И большая потеря. Выражаю глубокие соболезнования", – сказала Немоляева.



"Технарь" с талантом артиста

Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Отец был педагогом, кандидатом технических наук. Мама – инженером-механиком. Поначалу и сам будущий мэтр отечественного кино собирался работать по технической специальности.

В 1961 году Мягков выпустился из Ленинградского химико-технологического института. После учебы он пошел работать на местное научно-исследовательское предприятие. Именно там в кружке самодеятельности актера заметил преподаватель московской Школы-студии МХАТ, пригласив на учебу. В результате Мягков успешно поступил туда.

Он окончил вуз в 1965 году, после служил в театре "Современник". Играл в спектаклях "На дне" по пьесе Максима Горького, "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова.

С 1977 года – в МХТ имени Чехова, с которым спустя 10 лет пережил разделение труппы. Был задействован в спектаклях по чеховским произведениям "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры". Сыграл в "Горе от ума" по Александру Грибоедову, "Борисе Годунове" Александра Пушкина, в спектакле "Мещане" Максима Горького.

Параллельно с театром Мягков играл в кино. Особое место в сердцах зрителей занимают роли Жени Лукашина из "Иронии судьбы" и товарища Новосельцева из "Служебного романа".





Андрей Мягков народный артист РСФСР Искусство должно быть легким, веселым, доставлять наслаждение, радость, а если обязательны жертвы – нет, не искусство это: я так считаю...

Всю свою жизнь Мягков прожил в браке с актрисой Анастасией Вознесенской. Они познакомились еще в Школе-студии МХАТ. С тех пор пара никогда не расставалась. Большая редкость для актерских союзов.

"Нет секрета крепкого брака. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все, больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда", – говорил Мягков.

Актер был награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Дружбы. Лауреат множества наград и премий в области кино и литературы. В 2008 году получил благодарность от президента РФ.

Москва 24 выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и поклонникам таланта Андрея Мягкова.





Никита Камзин, Анастасия Павелко