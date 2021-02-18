Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Актера Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, прощание с артистом пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени Чехова (Камергерский переулок, дом 3), после нее – отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы", – говорится в сообщении.
О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.
Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразил Владимир Путин. Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.
Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, работал актером в театрах "Современник" и МХТ имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).
Умер народный артист РСФСР Андрей Мягков
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