Патриарх Кирилл заявил, что Мягков оставался скромным несмотря на популярность

Фото: кадр из фильма "Служебный роман", режиссер – Эльдар Рязанов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования по поводу смерти Андрея Мягкова, отметив, что актер всегда оставался очень скромным человеком несмотря на огромную популярность. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
"Посвятив большую часть своей жизни сценическому искусству, Андрей Васильевич стал одним из самых любимых и узнаваемых в нашей стране артистов. Несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, которые можно по праву назвать настоящей классикой отечественного кинематографа, почивший всегда оставался очень скромным человеком", – заявил патриарх.
Он отметил, что Мягков любил и очень хорошо знал русскую культуру, а также всегда стремился следовать духовно-нравственным идеалам, которые составляют ее суть.
"Глубоко опечален известием о кончине народного артиста РСФСР, замечательного актера Андрея Васильевича Мягкова. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам почившего. <…> Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного Андрея в селениях праведных и сотворит ему вечную память", – заключил патриарх Кирилл.
О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, прощание с актером пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова.
Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразил Владимир Путин. Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.
"Звезды советского экрана": Андрей Мягков
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