Композитора Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище 19 октября

Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Похороны композитора Геннадия Гладкова состоятся 19 октября на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказал его помощник Малик Аминов.

"Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище в четверг", – передает ТАСС его слова.

До этого Аминов сообщил, что прощание с композитором пройдет в семейном кругу, поэтому никого из посторонних на траурную церемонию не пустят. Такое решение, по его словам, было принято совместно с сыном Гладкова.

Народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам Геннадий Гладков умер 16 октября в возрасте 88 лет. Большую популярность он получил благодаря мультфильму "Бременские музыканты" (1969), ставшему визитной карточкой композитора. Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора в связи с его смертью.



Композитор Гладков умер в возрасте 88 лет