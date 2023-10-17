Умер украинский продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо

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Украинский актер, продюсер и политик Сергей Сивохо умер на 55-м году жизни. Об этом сообщил "Коммерсант", ссылаясь на украинские СМИ.

Жена продюсера Светлана Бердецкая подтвердила смерть продюсера.

"Сегодня в 05:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Вечная память Сергею", – написала она в своем Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Помимо этого, утром 17 октября член Общественной палаты РФ Анна Ревякина сообщила, что Сивохо был доставлен в больницу. Она рассказала, что на фоне сепсиса у актера развилась полиорганная недостаточность. Ревякина предположила, что актера могли отключить от аппаратов жизнеобеспечения "из-за безнадежности ситуации".

Сергей Сивохо родился в феврале 1969 года в Донецке. Участвовал в КВН и был членом жюри украинского телешоу "Лига смеха", являлся совладельцем и продюсером "Мега-радио" и студии "Квартал 95". Кроме того, Сивохо участвовал в съемках десятков фильмов и сериалов, в том числе "Моей прекрасной няни".

С октября 2019 по март 2020 года занимал пост советника секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. После возглавил Нацплатформу примирения и единства.

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