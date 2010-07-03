Прах Сергея Доренко захоронили в Москве

Часть праха журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, захоронили на Троекуровском кладбище на следующий день после кремации. Оставшееся, согласно желанию Доренко, развеют над горой Митридат в Керчи. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
На церемонии присутствовали только родные и близкие главного редактора радиостанции. Вчера на Троекуровском кладбище состоялось публичное прощание с журналистом. В ритуальном зале собралось более ста человек.
Журналист умер в возрасте 59 лет в центре Москвы за рулем мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты.
Сергей Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел программы "Особое мнение" и "Разворот" на радио "Эхо Москвы".
В 2008-м стал главным редактором "Русской службы новостей". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.
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