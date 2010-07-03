В Москве простились с Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко. Вышедшие после гражданской панихиды простились с журналистом аплодисментами.
Прощание началось в 11 утра 17 мая. После церемонии тело журналиста отправили на кремацию. Дату похорон Доренко назначат после. Радиостанция "Говорит Москва" сообщала, что решение о дате похорон вдова Доренко примет, когда получит урну с прахом.
Доренко при жизни сам настаивал на своей кремации. Он не желал быть погребенным. В завещании он указывал, что часть его праха следует захоронить, другую часть – развеять в Крыму, на родине.
Сергей Доренко умер 9 мая. Это произошло, когда он ехал на мотоцикле, возвращаясь из поездки в Переславль-Залесский. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. Ему было 59 лет.
Изначально дочери Доренко от первого брака усомнились в естественных причинах гибели отца и обратились в полицию. Из-за этого вдова журналиста не смогла организовать прощание 12 мая.
12 мая "Говорит Москва" сообщила, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится, поскольку полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что нужно дождаться результатов судебно-химического исследования. Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинились за отмену церемонии прощания.
Предварительно сообщалось, что у Доренко в момент поездки случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Дополнительная экспертиза подтвердила версию о естественной смерти.
Сергей Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение" и "Разворот" на радио "Эхо Москвы". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.
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