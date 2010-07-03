В журналистике Доренко был "волком-одиночкой" – Венедиктов

Фото: ТАСС/Константин Крымский

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал Сергея Доренко одним из самых талантливых людей в журналистике.

"Он был одним из самых талантливых радиожурналистов, "волком-одиночкой", – цитирует его ТАСС.

Венедиктов выразил свои соболезнования семье, детям и друзьям Доренко. По его словам, журналист умер, не приходя в сознание.

"Мне прислали отчет ГИБДД. У него была быстрая смерть", – сказал Венедиктов.

Российский журналист скончался вечером 9 мая. Он попал в ДТП из-за проблем со здоровьем.

В видео момента аварии, которое появилось в Сети, видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги. Журналист ехал со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, он почувствовал себя, из-за чего не смог управлять транспортным средством.

Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.

Как сообщают некоторые СМИ, свой второй мотоцикл Доренко купил всего две недели назад. Именно на нем он и попал в ДТП.

Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы ". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей ". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008 ". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.