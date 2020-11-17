Прощание с Арменом Джигарханяном началось в столице

Фото: Москва 24

В Московском драматическом театре началась церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Проститься с артистом пришли его родные, коллеги, друзья и поклонники.

В холле театра стоит портрет Джигарханяна в окружении венков, звучит музыка, на экране показывают его фотографии.

Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Актер скончался в Москве 14 ноября на 86-м году жизни. Свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Он назвал Джигарханяна замечательным мастером и великим актером. Также соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин.

Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.

За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

