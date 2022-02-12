Путин и Собянин выразили соболезнования в связи с кончиной Зинаиды Кириенко

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Зинаиды Кириенко. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Столичный мэр назвал Кириенко, актрисой удивительной красоты и обаяния, сделавшей значительный вклад в отечественное искусство. Собянин отметил, что народная артистка РСФСР воплотила десятки незабываемых лирических образов.

"Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны. Светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников", – говорится в телеграмме Собянина.

Соболезнования родным и близким актрисы принес и Владимир Путин. Президент назвал смерть Кириенко невосполнимой утратой для российского кинематографа, а также отметил, что творческое наследие Кириенко будет жить вечно.

"Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью", – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Также соболезнования в связи со смертью Кириенко выразил Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что актриса органично сочетала в себе уникальный драматический дар, редкую красоту и тонкий вкус.

"Всю свою жизнь Зинаида Михайловна Кириенко являлась примером преданности своей профессии, была душевно щедрым, открытым и неординарным человеком. Такой она и останется в сердцах миллионов зрителей", – приводятся слова Мишустина на сайте правительства РФ.

Кириенко скончалась на 89-м году жизни 12 февраля. За два дня до этого Кириенко была госпитализирована с COVID-19. Врачи оценивали состояние артистки как средней тяжести, однако не смогли ее спасти.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 15 февраля. Церемония прощания пройдет в тот же день в Большом зале Дома кино. Ее начало назначено на 11:00.

Зинаида Кириенко родилась в 1933 году. В 1958 году окончила ВГИК, где проходила обучение у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1961 года играла в труппе Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.

Среди наиболее известных киноролей актрисы – Наталья Мелехова в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон", Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Шолохова, а также колхозница Ефросинья Дерюгина в картине Евгения Матвеева "Любовь земная". В 1977 году получила звание народной артистки РСФСР.