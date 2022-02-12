Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актрису Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР пройдет в тот же день в Большом зале Дома кино. Ее начало назначено на 11:00.

Актриса скончалась на 89-м году жизни 12 февраля. За два дня до этого Кириенко была госпитализирована с COVID-19. Врачи оценивали состояние артистки как средней тяжести, однако не смогли ее спасти.

Зинаида Кириенко родилась в 1933 году. В 1958 году окончила ВГИК, где проходила обучение у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1961 года играла в труппе Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.

Среди наиболее известных киноролей актрисы – Наталья Мелехова в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон", Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Шолохова, а также колхозница Ефросинья Дерюгина в картине Евгения Матвеева "Любовь земная". В 1977 году получила звание народной артистки РСФСР.