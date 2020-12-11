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Общество

14:00

Скончался Том Листер – младший , сыгравший в "Пятом элементе"

утраты общество

Фото: стоп-кадр из фильма "Пятый элемент", 1997 год, режиссер – Люк Бессон

На 63-м году жизни скончался американский актер Том Листер – младший, снявшийся в "Пятом элементе" и "Темном рыцаре", сообщает People.

О смерти артиста сообщила его менеджер Синди Коуэн. Уточняется, что около недели у Листера наблюдались симптомы коронавируса, но тесты не давали положительных результатов.

"В течение 20 лет это человек был для меня братом. Он был добрым великаном, который ни на кого не похож", – сказала Коуэн.

По информации портала TMZ, Листер перестал выходить на связь с друзьями с вечера среды, после чего они обратились в полицию. Правоохранители обнаружили актера мертвым в его квартире в одном из районов Лос-Анджелеса. В релизе полиции уточняется, что Листер умер естественной смертью.

Кроме "Пятого элемента" Люка Бессона, Том Листер-младший снялся в фильмах "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Никки, дьявол-младший", "Джеки Браун" и "Темный рыцарь".

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