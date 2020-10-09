Бывшего сенатора Долгих похоронят рядом с героями Советского Союза

Фото: Агентство "Москва"

Бывшего сенатора Владимира Долгих похоронят рядом с могилами маршалов СССР Сергея Соколова и Николая Ефимова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".

"Владимир Долгих будет захоронен 10 октября на Новодевичьем кладбище. Его могила будет находиться на 11-м участке рядом с героями Советского Союза Соколовым и Ефимовым", – пояснили в пресс-службе.

Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни. Он занимал высокие должности в советских партийных структурах, а также был депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР. Долгих дважды получал награду Героя Социалистического Труда. После распада Советского Союза занимался общественной деятельностью.