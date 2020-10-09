Прощание с Владимиром Долгих пройдет 10 октября в Центральном доме Российской армии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Прощание с бывшим сенатором Владимиром Долгих состоится 10 октября в Центральном доме Российской армии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Он отметил, что церемония начнется в 11:00 и завершится в 13:30. После этого состоятся похороны Долгих на Новодевичьем кладбище, которые запланированы на 14:30, сообщил Тимченко.

Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни. Он занимал высокие должности в советских партийных структурах, а также был депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР. Долгих дважды получал награду Героя Социалистического Труда. После распада Советского Союза занимался общественной деятельностью.