Умер экс-сенатор Владимир Долгих

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Умер бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости. Долгих было 95 лет.
Владимир Долгих дважды Герой Социалистического труда. Он занимал высокие должности в ЦК КПСС, был депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР.
Когда распался Советский Союз, он занимался общественной деятельностью. В 2000-е годы стал членом совета директоров "Норникеля". В 2011 году Долгих избрали в Госдуму VI созыва. С 2013-го он представлял исполнительный орган власти Москвы в Совете Федерации. Свои полномочия он сложил в 2018 году.
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