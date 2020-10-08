Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Долгих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Московского городского Совета ветеранов, бывшего сенатора и кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих.

"Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава города отметил, что Долгих внес огромный вклад в развитие тяжелой промышленности, энергетики, в модернизацию отечественной экономики и развитие парламентаризма.

Собянин добавил, что Долгих пять лет был представителем Москвы в Совфеде.

В четверг, 8 октября, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил о смерти Долгих. Ему было было 95 лет.

Когда распался Советский Союз, он занимался общественной деятельностью. В 2000-е годы стал членом совета директоров "Норникеля". В 2011 году его избрали в Госдуму шестого созыва. С 2013 по 2018 год он представлял исполнительный орган власти Москвы в Совфеде.