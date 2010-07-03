Москва простилась с Георгием Данелией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном Доме кино простились с кинорежиссером Георгием Данелией. Почтить его память пришли сотни людей. Среди них были родные режиссера, его друзья, коллеги и поклонники.

Создателя таких культовых фильмов, как "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", похоронят на Новодевичьем кладбище. Его могила расположится рядом с могилами недавно ушедших из жизни народного артиста России Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.

Георгий Данелия умер 4 апреля. Его супруга рассказала, что у знаменитого режиссера просто остановилось сердце. Соболезнования родным и близким мэтра выразили его коллеги – деятели культуры и искусств, а также Владимир Путин.

Память великого режиссера предложили увековечить портретом на доме, в котором он жил. Также в столице может появиться сквер имени Данелии.

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором.

Позднее он поступил на Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова), которые окончил в 1959 году. Данелия был режиссером-постановщиком "Мосфильма", художественным руководителем "Экспериментального творческого объединения" при "Мосфильме", затем – "Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов". С 1987 года стал президентом и художественным руководителем киностудии "Ритм" киноконцерна "Мосфильм".

Первый фильм "Сережа" обратил на себя внимание критиков и зрителей. А известность ему принесла комедия "Я шагаю по Москве". Среди других его кинолент – "Не горюй!", "Афоня", "Совсем пропащий!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

