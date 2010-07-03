В Москве прощаются с Георгием Данелией

Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

В столице 9 апреля прощаются с кинорежиссером Георгием Данелией. Церемония прощания проходит в Доме кино.

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Его могила будет располагаться рядом с могилами недавно ушедших из жизни народного артиста России Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.

Георгий Данелия умер 4 апреля. Его супруга рассказала, что у знаменитого режиссера просто остановилось сердце. Соболезнования родным и близким мэтра выразили его коллеги – деятели культуры и искусств, а также Владимир Путин.

Память великого режиссера предложили увековечить портретом на доме, в котором он жил. Также в столице может появиться сквер имени Данелии.

Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором.

Известность режиссеру принесла комедия "Я шагаю по Москве". Среди других его кинолент – "Не горюй!", "Афоня", "Совсем пропащий!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".