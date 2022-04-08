В Москве началось отпевание Владимира Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве в храме Христа Спасителя на улице Волхонке началось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Церемонию проводит Патриарх Кирилл.

После церемонии прощания политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Соболезнования в связи со смертью политика выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

Также слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского высказал Сергей Собянин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила соболезнования в связи со смертью политика. По ее словам, каждый запомнил Жириновского как настоящего патриота, по-настоящему преданного своей Родине.

