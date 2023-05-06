Прощание с Юдашкиным завершилось на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Прощание с советским и российским художником-модельером Валентином Юдашкиным завершилось на Троекуровском кладбище в Москве.

С модельером пришли проститься многие – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. За два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу.

Известно, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.

Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина в связи со смертью модельера

По словам президента, Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком.



Дом моды Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в трауре