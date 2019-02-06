Церемония прощания с Децлом проходит в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Прощание с рэпером Децлом началось в большом ритуальном зале ЦКБ управделами президента РФ. На гражданскую панихиду пришли несколько сотен людей в черных одеждах с розами и гвоздиками.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. После прощания исполнителя похоронят на Пятницком кладбище.

По предварительным данным, он умер из-за остановки сердца. Следователи начали проверку. В крови Толмацкого по результатам экспертиз наркотических веществ не найдено.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс". У Толмацкого остался 14-летний сын.

В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.