Прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Юханановым состоится в театре

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Прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым пройдет в театре. Об этом РИА Новости рассказала директор культурного учреждения Ирина Золина.

При этом дату и время траурной церемонии еще не выбрали. Золина пообещала озвучить более подробные сведения в среду, 6 августа.

О смерти Юхананова на 68-м году жизни стало известно во вторник, 5 августа. Золина сообщала, что режиссер умер из-за сердечной недостаточности. Бывшая пресс-атташе театра Апполинария Юдина также подтвердила, что худрук "Электротеатра Станиславский" долго болел.

Юхананов за всю свою карьеру презентовал свыше 100 театральных постановок. Среди них – "Хохороны", "Принципы Чучхе", "Чайка", "Книга висячих садов", "Кафка в Афинах". Также он занимался съемкой кинофильмов. В числе его работ – "Дзенбоксинг", "Назидание", "Крылья", "Игрушка", "Зоопарк".

Работы режиссера не раз отмечались наградами. Его труд "Сад" в 1996 году получил премию К. С. Станиславского за лучшую сценографию. Кроме того, "Орфические игры" в 2019-м номинировались на "Золотую маску", а запись оперы "Октавия. Трепанация" удостоилась премии "Чистый звук".

