В Москве завершается церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым, которая проходит в московском Доме союзов, постепенно завершается, сообщает ТАСС.

В зал пускают последние группы из желающих почтить память политика и ждет своей очереди на улице. Организаторы предупреждают о скором завершении церемонии.

Организацией траурного мероприятия занималась протокольная служба администрации президента России. В Колонном зале выставили почетный караул. У гроба разместили большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставили государственные награды Горбачева. В зале было множество венков с траурными лентами.

Экс-политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, память экс-лидера СССР могут увековечить, если соответствующее решение примет Путин или городские власти.