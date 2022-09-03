Церемония прощания с Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с бывший президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома Союзов.

Прощание с политиком проходит с элементами государственных похорон. В частности, в Колонном зале выставили почетный караул. У гроба разместили большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставили государственные награды Горбачева. В зале множество венков с траурными лентами.

Люди, желающие проститься с Горбачевым, начали выстраиваться в очередь рядом с Большим театром и у Камергерского переулка. Сотни людей друг за другом проходят в зал с цветами.

Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходят также известные политики, журналисты, актеры, общественные деятели.

После церемонии Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Путин на церемонии присутствовать не будет. Глава государства простился с бывшим президентом СССР в четверг, 1 сентября. Он возложил цветы к гробу в Центральной клинической больнице в Москве.

Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года.

Соболезнования в связи со смертью последнего лидера СССР выразили Владимир Путин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также зарубежные политики, в числе которых президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

