Семье Никиты Симоняна передана золотая медаль Героя Труда

Фото: телеграм-канал "РФС Российский футбольный союз"

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал семье олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира столичного футбольного клуба "Спартак" Никиты Симоняна золотую медаль Героя Труда России. Об этом сообщила пресс‑служба РФС.

Владимир Путин удостоил спортсмена соответствующего звания 10 октября 2025 года за выдающиеся заслуги перед страной и значительный вклад в развитие отечественного футбола. Награду и документы получила дочь бомбардира Виктория.

Футболист скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Незадолго до этого он был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Путин выразил соболезнования семье спортсмена. Он назвал его ярким и неординарным человеком, легендой российского и мирового футбола. Президент отметил, что "Спартак" и сборная России ценили Симоняна за мастерство и силу духа.

В свою очередь, РФС пообещал, что ближайшие матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти Симоняна. Игры будут начинаться с минуты молчания

Церемония прощания состоялась на стадионе "Лукойл Арена" 27-го числа. Ее посетили президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, министр спорта России Михаил Дегтярев, который зачитал телеграмму Путина, а также футболисты, руководители клубов и тренеры.