Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 16:13

Спорт

Семье Никиты Симоняна передана золотая медаль Героя Труда

Фото: телеграм-канал "РФС Российский футбольный союз"

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал семье олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира столичного футбольного клуба "Спартак" Никиты Симоняна золотую медаль Героя Труда России. Об этом сообщила пресс‑служба РФС.

Владимир Путин удостоил спортсмена соответствующего звания 10 октября 2025 года за выдающиеся заслуги перед страной и значительный вклад в развитие отечественного футбола. Награду и документы получила дочь бомбардира Виктория.

Футболист скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Незадолго до этого он был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Путин выразил соболезнования семье спортсмена. Он назвал его ярким и неординарным человеком, легендой российского и мирового футбола. Президент отметил, что "Спартак" и сборная России ценили Симоняна за мастерство и силу духа.

В свою очередь, РФС пообещал, что ближайшие матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти Симоняна. Игры будут начинаться с минуты молчания

Церемония прощания состоялась на стадионе "Лукойл Арена" 27-го числа. Ее посетили президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, министр спорта России Михаил Дегтярев, который зачитал телеграмму Путина, а также футболисты, руководители клубов и тренеры.

Тренер Черчесов заявил, что футболист Симонян ему многим помог

Читайте также


утратыспорт

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика