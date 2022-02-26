Ростуризм рекомендовал туроператорам заменить Болгарию другими направлениями

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Ростуризм рекомендовал туроператорам изучить возможность замены туров в Болгарию на альтернативные направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Болгарию, рассмотреть возможность замены данного направления на другие (альтернативные) направления либо осуществить перенос сроков путешествия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что осуществление поездок в эту страну в настоящее время не представляется возможным в связи с закрытием воздушного пространства для российских авиаперевозчиков. В Ростуризме отметили, что россияне, купившие туры в Болгарию, могут требовать их замены или изменения сроков.
Находящихся в Болгарии организованных туристов из России призвали обратиться к своему туроператору для определения маршрута возвращения на родину. Самостоятельным туристам следует обратиться в авиакомпанию, на рейсы которой куплен обратный билет.
"Мы также настоятельно просим туристов, у которых возникли сложности с возвращением в Россию из других стран, зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России. Помимо этого, просим туристов обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону 8 (800) 200-34-11. Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00 по московскому времени, звонок бесплатный", – заключили в Ростуризме.
Ранее власти Болгарии объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Запрет на взлет, посадку и заход самолетов из РФ в воздушное пространство страны вступил в силу с субботы, 26 февраля, в 01:00 по московскому времени.
В ответ Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, а также Польши и Чехии в связи с введением аналогичных ограничений в отношении РФ. Полеты из этих стран могут быть осуществлены только по специальным разрешениям, выданным Росавиацией и министерством иностранных дел России.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
На территории Болгарии могут находиться около 1,5 тысячи российских туристов
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