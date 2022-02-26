Болгария закроет воздушное пространство для российских авиалиний

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Болгария заявила, что закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Болгарии.

Согласно сообщению, запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны вступает в сулу с субботы, 26 февраля, в 01:00 по московскому времени.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о приостановке выполнения всех рейсов в Прагу и Варшаву, а также в Лондон и Дублин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.