Президент Болгарии назвал последствия признания Россией ДНР и ЛНР

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Признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР обрекает на неудачу усилия по деэскалации конфликта на Украине и приведет к увеличению напряженности в регионе, заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Устойчивое решение этого кризиса не может быть найдено путем нарушения международного права и военными средствами", – написал Радев в Twitter.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание этих республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины.