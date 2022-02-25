Россиянам рекомендовали подождать с поездками в Европу

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Некоторые страны Евросоюза отказались выдавать визы россиянам, поэтому туроператоры рекомендуют подождать с поездками в Европу. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала в беседе с "Говорит Москва".

Она отметила, что Европа может расширить пакет санкций, поэтому пока рано делать выводы о судьбе этого туристического направления.

"Сейчас однозначно утверждать, что Европа закроется или Европа не закроется, мы не можем. Есть два факта: Чехия перестала выдавать визы и закрыла консульство, Литва перестала выдавать визы. Пока это решения самих стран, это никак не связано с общими санкционными пакетами. У нас остается один вариант, мы рекомендуем на это ориентироваться. Надо подождать", – подчеркнула Ломидзе.

Она добавила, что сейчас россияне могут добраться до Великобритании только рейсами с пересадками.

Ломидзе также отметила, что азиатское направление может не стать полноценной альтернативой для российских туристов из-за антикоронавирусных мер.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. По словам премьер-министра республики Петра Фиала, решение было принято из-за ситуации вокруг Украины. Такое же решение приняла Латвия.

