Даты возобновления полетов между РФ и Турцией пока нет – Минтуризм

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Информации о том, когда могут возобновиться полеты между Россией и Турцией, пока нет. Об этом заявил источник в министерстве культуры и туризма Турции, передает ТАСС.
"На данный момент согласованной даты, с которой возобновятся полеты с Россией, нет", – отметил собеседник.
Ранее источники издания Bloomberg сообщили, что границы между странами откроют не раньше середины июня.
С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.
Возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация. Во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.
Также сообщалось, что Россия готова помогать Турции в борьбе с пандемией.
"Аэрофлот" пересмотрит расписание полетов на июнь в Турцию в случае снятия ограничений
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