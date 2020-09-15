В Египте рассчитывают на регулярные рейсы из РФ на курорты Красного моря

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Представители египетского туризма рассчитывают на возобновление регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, передает РИА Новости.

По данным египетских властей, с июля страну посетили порядка 100 тысяч туристов. Это означает, что в среднем в Египет ежедневно приезжали порядка 750 путешественников. Эксперты отмечают, что такие показатели для страны недопустимы, в связи с этим власти ищут всевозможные решения для привлечения новых туристов.

Отмечается, что практически ежедневно министерство туризма страны проводит переговоры с зарубежными партнерами. На днях глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB) Мохамед Кауда заявил, что считает необходимым восстановить регулярные рейсы из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

3 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. В Росавиации заявили, что в Каир (Египет) и обратно допустимо летать три раза в неделю.

Для посещения Египта туристы должны сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия тест на коронавирус. Справка должна быть на английском или арабском языке в электронном или бумажном виде.

