Южную Осетию еще рано рассматривать как туристическое направление, считают в РСТ

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Из-за отсутствия в Южной Осетии развитой инфраструктуры для туристов рассматривать это направление для путешествий пока рано, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он также отметил, что в республике для организации туристического потока должна быть развита логистика и созданы условия для размещения приезжих. Так, крупные туроператоры пока не предлагают туры в Южную Осетию.

"Может быть, отдельно кто-то туда и едет с целями туризма, но как полноценное туристическое направление Южную Осетию рассматривать нельзя. Можно говорить о перспективе этого направления, потому что есть природный потенциал, исторический, но нужно понимать, что есть социально-экономические вопросы. Пока рано говорить о туризме там", – рассказал Агентству "Москва" Барзыкин.

Ранее стало известно, что Россия открыла границы с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

