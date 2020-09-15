Южную Осетию еще рано рассматривать как туристическое направление, считают в РСТ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Из-за отсутствия в Южной Осетии развитой инфраструктуры для туристов рассматривать это направление для путешествий пока рано, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Он также отметил, что в республике для организации туристического потока должна быть развита логистика и созданы условия для размещения приезжих. Так, крупные туроператоры пока не предлагают туры в Южную Осетию.
"Может быть, отдельно кто-то туда и едет с целями туризма, но как полноценное туристическое направление Южную Осетию рассматривать нельзя. Можно говорить о перспективе этого направления, потому что есть природный потенциал, исторический, но нужно понимать, что есть социально-экономические вопросы. Пока рано говорить о туризме там", – рассказал Агентству "Москва" Барзыкин.
Ранее стало известно, что Россия открыла границы с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
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