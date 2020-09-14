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Туризм

12:31

Иордания снова открыта для международных туристов

туризм

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Для международных туристов стала доступна Иордания. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России, сообщает "Газета.ру".

Теперь въехать в страну на Среднем Востоке могут граждане 43 государств, в том числе и россияне.

Путешественников из разных стран разделили на три группы в зависимости от масштаба вспышки коронавирусной инфекции. Так, к "красной" группе отнесли страны с высоким уровнем заболеваемости, к "желтой" – со средним и к "зеленой" – с минимальным уровнем заболеваемости COVID-19.

Всем иностранцам из всех групп после прибытия в Иорданию надо предъявлять результаты анализов на коронавирус, сделанные не более чем за 72 часа. Кроме того, путешественникам потребуется пройти еще один тест.

Российские граждане вошли в "красную" группу, в связи с чем им надо будет пройти в Иордании карантин в обсерваторе в течение 7 дней и домашний карантин, который также будет длиться неделю. Ко всему прочему, потребуется носить электронный браслет с функцией отслеживания.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 28,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 917 тысяч человек скончались.

Ранее туроператоры подвели итоги программы с кешбэком за поездки по РФ. В АТОР поступила информация о том, что средний чек по приобретенным путевкам с возвратом денежных средств колеблется в пределах 50–57 тысяч рублей.

Посещаемость сайта туров с кешбэком выросла десятикратно с момента его запуска

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