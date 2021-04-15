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Туризм

14:00

В Крыму готовы разместить туристов, лишившихся отдыха в Турции

туризм

Фото: depositphotos/artem_furman

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил готовность курортных регионов полуострова принять россиян, лишившихся отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для Крыма это очень хороший шанс. Мы попытаемся его использовать в полной мере и... разместить всех тех, кто не смог попасть в Турцию, у нас такая возможность есть", – рассказал Константинов.

Он также отметил, что, несмотря на разброс цен на путевки, есть и приемлемые варианты. В качестве примера он привел номера в отелях стоимостью от 2 до 5 тысяч рублей.

По его словам, Ялта славится своими VIP-отелями и очень высокими ценами на отдых, однако в других курортных регионах можно найти и более бюджетные варианты.

"Главная задача, которая стоит, – удержать туристов, чтобы это не было разовой акцией. Если нам это удастся, то это поднимет экономику региона совершенно на другой уровень", – заключил он.

Ранее стало известно, что спрос на отдых в Крыму не снижается даже на фоне роста заболеваемости COVID-19. С начала апреля уровень заболеваемости на полуострове вырос в два раза. Такой результат может быть вызван несоблюдением масочного режима на полуострове.

Однако исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова уверяет, что популярность Крыма у туристов только растет. Самые популярные отели, несмотря на то что они достаточно дорогие, на майские праздники уже практически распроданы.

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