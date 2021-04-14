Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что с начала апреля уровень заболеваемости в Крыму вырос в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что такой результат может быть вызван несоблюдением масочного режима на полуострове.

"Как только ослабевают контроль и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты, мы фиксируем в тех или иных регионах увеличение роста новой коронавирусной инфекции", – рассказала Пеньковская.

Так, за последние сутки в Крыму зафиксировали 94 новых случая заражения. Пеньковская призвала местных жителей и гостей полуострова внимательнее относиться к своему здоровью, выполнять все необходимые требования и соблюдать ограничения.

Ранее в ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID-19 по всему миру. Специалисты отмечали, что COVID-19 далек от обычного гриппа, а эксперты еще не знают всех последствий заболевания. В связи с этим горожан попросили продолжать соблюдать все меры осторожности.