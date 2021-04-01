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Врачи рассказали, где и как лучше провести отпуск переболевшим COVID-19

Без пыла, без жара. Где и как лучше провести отпуск переболевшим COVID-19
туризм общество

Людям, переболевшим коронавирусом, следует отказаться от полетов в жаркие страны, заявили в Минздраве РФ. Это связано с тем, что от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и может развиться тромбоз. Разбираемся, где и как лучше отдыхать россиянам, перенесшим COVID-19.

Фото: Москва 24 / Антон Великжанин

Отказаться от жары?

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова заявила, что людям, которые перенесли коронавирус, нужно отказаться от путешествий в жаркие страны.

"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии", – сказала она.

От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией. Есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение.
Галина Иванова
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ

Вместе с тем специалист объяснила, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему происходит и в горах из-за разреженной атмосферы. По этой причине перед путешествием необходимо проконсультироваться с врачом, подчеркнула Иванова.

По словам эксперта, все эти противопоказания не говорят о том, что нужно "сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь", но следует уделять время и внимание своему здоровью. "Надо посещать врачей – терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, задавать им вопросы", – добавила Иванова.

Специалист напомнила, что восстановление дыхательной функции после самой болезни небыстрое: оно займет не менее 12 недель. А у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме в реанимации, пережил искусственную вентиляцию легких, зачастую сохраняется кислородное голодание. Кроме того, они хуже переносят нагрузки после выписки.

Для реабилитации после болезни Иванова порекомендовала посетить сибирские курорты, Крым, Приуралье – все места, где растут ели или сосны.

"В Подмосковье есть такие курорты, расположенные в мощных сосновых массивах. В России приблизительно треть санаториев имеют отделение реабилитации, а значит, там есть врачи, которые могут предложить соответствующую диагностику и терапию", – подытожила специалист.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Плавность перехода

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 заявил, что те, кто переболел коронавирусом и после чувствуют какие-то затруднения в дыхании, сталкиваются с нарушениями памяти, слуха и другими постковидными синдромами, должны обязательно посетить специалиста и долечиться.

Тем более если кто-то собрался лететь в дальние страны. Чтобы не портить отдых и обратно не вернуться по страховке, сначала долечиваемся, проверяемся и уже потом летим отдыхать.
Владислав Жемчугов
врач-иммунолог

При этом Жемчугов подчеркнул, что резкая смена климата способна негативно отразиться не только на переболевшем коронавирусом человеке, но и на здоровом. "Такие перепады могут отражаться большой нагрузкой на весь организм, нужно несколько дней акклиматизации: не выходить сразу на солнце, ограничить физические нагрузки", – добавил специалист.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью Москве 24 заявила, что рекомендации зависят от степени тяжести перенесенного заболевания и последствий COVID-19.

Совершенно однозначно, если человеку поставлен диагноз "постковидный синдром", в этом случае точно следует избегать любых нагрузок, особенно внезапных и непривычных. К ним может относиться и полет на самолете, и резкая смена климата, и смена часовых поясов.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

При этом таким людям важно проходить постепенную реабилитацию под контролем врача, добавила она. Сюда, по словам Чернышовой, могут входить дыхательная гимнастика, легкие физические упражнения, прогулки. Повышение активности нагрузки должно происходить медленно, подчеркнула терапевт.

Вместе с тем молодым и чувствующим себя здоровыми людям, которые переболели коронавирусом в легкой форме, можно рискнуть и отправиться в путешествие в жаркие страны, сказала врач. "Но все-таки лучше, если пройдет хотя бы месяца три после болезни и мы точно будем видеть, что с ними все хорошо", – объяснила терапевт.

Если выпала возможность улететь, нужно быть очень внимательным: после перелета в первые сутки не увлекаться местной едой, принимать максимально щадящую пищу, не лежать на пляже, постараться просто прогуливаться, избегая жарких солнечных часов, избегать резких контрастов температур, не бросаться в холодную воду, относиться к себе очень бережно.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Специалист подчеркнула: нельзя взять и забыть о том, что вы недавно болели. "Лучше всего обойтись без экстрима, не надо лезть с рюкзаком в горы, сплавляться по горным рекам... Нужно дать организму возможность плавно перейти к привычным нагрузкам, а уж тем более к непривычным", – объяснила она.

Вместе с тем следует отдать предпочтение отдыху на территории своей страны, в пределах своего климата, подытожила Чернышова.

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