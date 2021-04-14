Спрос на отдых в Крыму не снижается на фоне роста заболеваемости COVID-19

14:40
Фото: depositphotos/artem_furman
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, изменился ли спрос на туры в Крым из-за нестабильной ситуации с COVID-19 на полуострове.
Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что с начала апреля уровень заболеваемости в Крыму вырос в два раза. По ее словам, такой результат может быть вызван несоблюдением масочного режима на полуострове. Так, за последние сутки в Крыму зафиксировали 94 новых случая заражения. Пеньковская призвала местных жителей и гостей полуострова внимательнее относиться к своему здоровью, выполнять все необходимые требования и соблюдать ограничения.
"Пока у нас никто не отказывается, аннуляций нет. И Крым вообще популярен, а в связи с ограничением авиасообщения с другими странами, естественно, его популярность еще больше растет. Самые популярные отели, несмотря на то что они достаточно дорогие, на майские праздники уже практически проданы", – сказала Осипова.
Вместе с тем эксперт выразила надежду, что власти полуострова примут необходимые меры, чтобы эпидемиологическая обстановка наладилась как можно скорее.
"Конечно, заразиться что в пределах своей страны, что за ее пределами никто не хочет, поэтому я всегда рекомендую, если люди собираются отдыхать, все-таки прививаться. К тому же меры безопасности у нас в России никто не отменял", – подытожила собеседница Москвы 24.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в мире остается нестабильной.
"По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост наблюдается во многих странах Европейского союза, также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", – сказала она.
Также, по словам Поповой, сейчас не стоит торопиться со снятием ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.
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