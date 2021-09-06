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Политика

13:56

В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Гвинею

туризм политика

Фото: ТАСС/AP Photo

Министерство иностранных дел РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Гвинею до нормализации ситуации в республике. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки", – отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Россия не приемлет попыток неконституционной смены власти, а также призвали путчистов освободить президента Альфу Конде, урегулировать ситуацию мирным путем и воздержаться от действий, способных спровоцировать насилие.

По данным российского посольства в Конакри, среди находящихся в Гвинее граждан РФ нет пострадавших, диппредставительство принимает все необходимые меры для обеспечения их безопасности.

Ранее пресс-атташе российской дипмиссии в Гвинее Родион Садыков заявил, что в настоящее время ситуация в стране оценивается как удовлетворительная, непосредственной угрозы диппредставительству нет.

Накануне гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.

Позднее стало известно, что мятежники задержали президента страны Конде.

СМИ сообщили о попытке переворота в Гвинее

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