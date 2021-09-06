В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Гвинею

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Министерство иностранных дел РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Гвинею до нормализации ситуации в республике. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки", – отметили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что Россия не приемлет попыток неконституционной смены власти, а также призвали путчистов освободить президента Альфу Конде, урегулировать ситуацию мирным путем и воздержаться от действий, способных спровоцировать насилие.
По данным российского посольства в Конакри, среди находящихся в Гвинее граждан РФ нет пострадавших, диппредставительство принимает все необходимые меры для обеспечения их безопасности.
Ранее пресс-атташе российской дипмиссии в Гвинее Родион Садыков заявил, что в настоящее время ситуация в стране оценивается как удовлетворительная, непосредственной угрозы диппредставительству нет.
Накануне гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.
Позднее стало известно, что мятежники задержали президента страны Конде.
СМИ сообщили о попытке переворота в Гвинее
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