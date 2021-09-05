Главы дипведомств G7 собираются пригласить Россию и Китай на встречу по Афганистану

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Главы внешнеполитических ведомств государств G7 планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Он добавил, что переговоры могут начаться уже 8 сентября.

"Для обсуждения событий в Афганистане на следующей неделе Группа семи проведет переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств, на них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других государств", – сказал Мотэги в эфире японского телеканала NHK.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что лидеры G7, ООН, НАТО и ЕС выступят с единой позиции в отношении запрещенного в России террористического движения "Талибан".

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме допускают возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана, если это будет выгодно американской стороне.

В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Москва не торопится признавать новую власть в Афганистане. Он добавил, что признание и диалог являются разными вещами.

15 августа представители радикального движения объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.