Россиянам вернули почти 1 млрд руб по программе кешбэка на детский отдых – Чернышенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Присоединившиеся к программе детского туристического кешбэка россияне уже вернули почти 1 миллиард рублей. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала НТВ.
"Почти миллиард рублей – это возврат нашим гражданам за недолгий срок действия этой программы", – отметил Чернышенко.
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Только за первые три дня работы программы родители купили 21 тысячу путевок.
Накануне стало известно, что программу расширили. Теперь возмещается стоимость поездок с 10 мая по 20 сентября.
Владимир Путин рассчитывает, что расширение программы детского туристического кешбэка пройдет технически безупречно. По словам главы государства, россиянам это необходимо.
Глава Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будет только картой "Мир". 50% стоимости путевки – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней. Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.
В России стартовала программа детского туристического кешбэка
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