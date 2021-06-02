Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Второй этап продажи туров с кешбэком начнется 1 октября и продлится до декабря текущего года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года, начиная с 1 октября и до декабря", – сказала Догузова в эфире НТВ.

По ее словам, купить туры можно будет уже летом.

До этого Догузова рассказала, что за неделю граждане РФ приобрели детских путевок с кешбэком на 1,3 миллиарда рублей. По ее словам, спрос на этот кешбэк оказался в 2–2,5 раза выше обычного.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года.

Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте. Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

С момента запуска программы в августе 2020 года ей воспользовались более одного миллиона россиян. В общей сложности туристы смогли вернуть порядка четырех миллиардов рублей.

