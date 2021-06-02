Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Второй этап продажи туров с кешбэком начнется 1 октября и продлится до декабря текущего года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года, начиная с 1 октября и до декабря", – сказала Догузова в эфире НТВ.
По ее словам, купить туры можно будет уже летом.
До этого Догузова рассказала, что за неделю граждане РФ приобрели детских путевок с кешбэком на 1,3 миллиарда рублей. По ее словам, спрос на этот кешбэк оказался в 2–2,5 раза выше обычного.
21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года.
Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте. Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.
С момента запуска программы в августе 2020 года ей воспользовались более одного миллиона россиян. В общей сложности туристы смогли вернуть порядка четырех миллиардов рублей.
Путин поручил продлить программу туристического кешбэка для россиян до конца 2021 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: