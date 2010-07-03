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Москва 24

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09:19

Названа причина экстренной посадки SSJ 100 в Самаре

транспорт происшествия

09:19

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Краснодар –Тюмень, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

"Была объявлена тревога о том, что Sukhoi Superjet 100, двигавшийся по маршруту Краснодар – Тюмень, совершает экстренную посадку в связи с неисправностью двигателя (вибрация)", – говорится в сообщении.

Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что проблемы возникли в левом двигателе самолета SSJ-95B-100 авиакомпании "Азимут".

По данным ведомства, инцидент произошел 31 июля в 03:01 (02:01 по Москве). Приземлился самолет в самарском аэропортут Курумоч уже в 03:17 (02:17 мск). На борту самолета находились 97 человек. Никто из них не пострадал.

28 июля самолет, следующий по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Причиной экстренного приземления лайнера стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

А несколькими днями ранее самолет Boeing-735 авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Тюмень – Минеральные воды, вернулся в Тюмень после срабатывания датчика неисправности шасси. На борту находились 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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