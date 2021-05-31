"Тайные пассажиры" проверяют качество обслуживания в московском метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском метро регулярно проводятся исследования "тайный пассажир", которые позволяют оценить качество пассажирских сервисов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке.

"Мы совершенствуем сервис, используя инструменты, которыми пользуются в крупных компаниях: исследования клиентского и мирового опыта, анализ обращений, "Карты пути пассажира". У нас даже есть свои "тайные пассажиры" – как "тайные покупатели", только в метро", – пояснил он.

По словам Ликсутова, еще 10 лет назад мало кто задумывался о комфорте поездки пассажиров. В частности, в вагонах было расклеено много рекламы, в связи с чем разглядеть расписание или даже интерьеры станций было сложно, сказал заммэра. Он также напомнил, что станции раньше открывались в разное время, а за билетами всегда были очереди.

"Нам было очень важно сделать городской транспорт таким же комфортным, как личный, поэтому пассажира мы стали рассматривать как клиента – требовательного, которому необходим высокий уровень обслуживания на всем городском транспорте", – добавил Ликсутов.

Он рассказал, что в 2015 году в метро был создан Центр клиентского сервиса с подразделениями, отвечающими за навигацию и информирование, доступность инфраструктуры, цифровые сервисы, обратную связь с пассажирами и другое. Такая структура позволяет лучше понимать, что нужно пассажирам и как можно повысить стандарты и регламенты обслуживания.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что подвижной состав Московского метрополитена будет самым молодым в Европе и США к 2024 году. По его словам, уже сегодня подвижной состав достаточно молодой.

Собянин заметил, что в период 1990-х годов метро Москвы потеряло темпы своего развития, но за последние 10 лет ситуация изменилась. Мэр сообщал, что почти 340 новых вагонов поступят в московское метро в этом году.

Еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка".

