30 июня, 20:35Транспорт
Поезда на Киевском направлении МЖД опаздывают из-за задымления в одном из поездов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) опаздывают из-за задымления в тамбуре одного из составов на станции Аминьевская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"На Киевском направлении в пути задерживаются несколько поездов", – отмечается в сообщении.
По данным ЦППК, задымление произошло из-за действий третьих лиц. Однако локомотивная бригада оперативно устранила проблему. После разрешения ситуации поезд продолжил движение.
Перевозчик уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров попросили не нарушать правила безопасности на железной дороге.
Накануне в пресс-службе ЦППК сообщили, что на станции Выхино Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги (МЖД) отключалось электричество, пассажиры могли оформить билеты у сотрудников ЦППК. Позже в пресс-службе перевозчика заявили, что подача электричества на станции была восстановлена.
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