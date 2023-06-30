Поезда на Киевском направлении МЖД опаздывают из-за задымления в одном из поездов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) опаздывают из-за задымления в тамбуре одного из составов на станции Аминьевская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Киевском направлении в пути задерживаются несколько поездов", – отмечается в сообщении.

По данным ЦППК, задымление произошло из-за действий третьих лиц. Однако локомотивная бригада оперативно устранила проблему. После разрешения ситуации поезд продолжил движение.

Перевозчик уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров попросили не нарушать правила безопасности на железной дороге.

Накануне в пресс-службе ЦППК сообщили, что на станции Выхино Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги (МЖД) отключалось электричество, пассажиры могли оформить билеты у сотрудников ЦППК. Позже в пресс-службе перевозчика заявили, что подача электричества на станции была восстановлена.

Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили в обоих направлениях