Электрички задерживаются на Горьковском направлении МЖД из-за остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Электрички задерживаются на Горьковском направлении Московской железной дороги из-за остановки поезда на станции Кусково, сообщается в телеграм-канале МЖД.

"В настоящее время в пути задерживаются пригородные поезда Горьковского направления. Время опоздания до одного часа", – отмечается в сообщении.

Причина остановки поезда не указывается. В МЖД принесли пассажирам извинения за возникшие неудобства. В настоящее время принимаются все меры для сокращения интервалов между поездами.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 июня, в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов. В РЖД добавили, что угрозы экологии нет, никто из-за произошедшего не пострадал. К месту ЧП были направлены восстановительные поезда.

Позже Юго-Западный следственный отдел на транспорте Западного управления СК РФ организовал доследственную проверку по факту схода шести грузовых вагонов на Павелецком направлении Московской железной дороги.

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