11:40Происшествия
Движение на ранее поврежденном железнодорожном участке в Крыму восстановили
Фото: vk.com/crimeanewscom
Движение, которое ранее было приостановлено из-за повреждения железнодорожного участка в районе Феодосии, восстановили. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале советника главы Крыма Олега Крючкова.
"В 10:40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено", – говорится в его публикации.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии были повреждены железнодорожные пути. По его словам, в результате поломки никто не пострадал.
На место происшествия прибыли профильные службы. Аксенов призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.
Выяснилось, что две утренние электрички пришлось отменить. Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка решили отправлять автобусами.
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