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09:14

Происшествия

В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В районе Феодосии в Крыму повреждены железнодорожные пути, никто не пострадал. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.

"В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – написал Аксенов.

Губернатор не привел никакой информации о возможных причинах происшествия.

Глава региона Олег Крючков, в свою очередь, рассказал, что на этом фоне в Крыму отменили две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами, написал он в своем телеграм-канале.

По словам Крючкова, специалисты восстановят движение за 1,5–2 часа.

Накануне Аксенов рассказал, что средства радиоэлектронной борьбы подавили и посадили беспилотник в районе северного Крыма. Глава полуострова заявил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали.

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