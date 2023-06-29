На станции Выхино МЖД отключилось электричество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции Выхино Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги (МЖД) отключалось электричество, пассажиры могли оформить билеты у сотрудников компании РЖД. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Действительно, на станции отсутствует электричество по независящим от компании причинам данный вопрос в компетенции ОАО "РЖД", – заявили в ЦППК.

Отмечается, что пассажиры, невзирая на отсутствие электроэнергии, могут оформить билет до необходимой им станции через портативные аппараты или у сотрудников РЖД.

В компании добавили, что сборы не будут взиматься с граждан, которые ехали со станции Выхино, но не смогли оформить билет перед отправлением электропоездов.

Позже в пресс-службе ЦППК заявили, что подача электричества на станции была восстановлена.

Ранее сообщалось, что на территории Московской области отсутствуют массовые отключения электроэнергии на фоне неблагоприятных условий погоды.

В отдельных населенных пунктах Раменского, Одинцовского и Рузского городских округов, а также городского округа Красногорск наблюдались проблемы с электроэнергией, однако они своевременно устранялись, отметили в министерстве энергетики Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время многие потребители подключены по нормальной схеме работы сетей.



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