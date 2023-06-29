20:08Транспорт
На станции Выхино МЖД отключилось электричество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На станции Выхино Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги (МЖД) отключалось электричество, пассажиры могли оформить билеты у сотрудников компании РЖД. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"Действительно, на станции отсутствует электричество по независящим от компании причинам данный вопрос в компетенции ОАО "РЖД", – заявили в ЦППК.
Отмечается, что пассажиры, невзирая на отсутствие электроэнергии, могут оформить билет до необходимой им станции через портативные аппараты или у сотрудников РЖД.
В компании добавили, что сборы не будут взиматься с граждан, которые ехали со станции Выхино, но не смогли оформить билет перед отправлением электропоездов.
Позже в пресс-службе ЦППК заявили, что подача электричества на станции была восстановлена.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области отсутствуют массовые отключения электроэнергии на фоне неблагоприятных условий погоды.
В отдельных населенных пунктах Раменского, Одинцовского и Рузского городских округов, а также городского округа Красногорск наблюдались проблемы с электроэнергией, однако они своевременно устранялись, отметили в министерстве энергетики Подмосковья.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время многие потребители подключены по нормальной схеме работы сетей.
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