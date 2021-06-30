В приложении "Метро Москвы" теперь можно пополнять "Тройку" без регистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В приложении "Метро Москвы" теперь можно пополнять карту "Тройка" и покупать билеты без регистрации в личном кабинете, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Записать пополнение при помощи смартфона смогут пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android и с модулем NFC. Остальным для зачисления денег на счет нужно приложить транспортную карту к желтым валидаторам.
На сегодняшний день приложение "Метро Москвы" скачали пять миллионов пользователей. С его помощью можно управлять картой "Тройка", покупать любые билеты, смотреть загруженность вагонов и так далее. Приложение доступно в App Store, Google Play и AppGallery.
Ранее руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.
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