В приложении "Метро Москвы" теперь можно пополнять "Тройку" без регистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В приложении "Метро Москвы" теперь можно пополнять карту "Тройка" и покупать билеты без регистрации в личном кабинете, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Записать пополнение при помощи смартфона смогут пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android и с модулем NFC. Остальным для зачисления денег на счет нужно приложить транспортную карту к желтым валидаторам.

На сегодняшний день приложение "Метро Москвы" скачали пять миллионов пользователей. С его помощью можно управлять картой "Тройка", покупать любые билеты, смотреть загруженность вагонов и так далее. Приложение доступно в App Store, Google Play и AppGallery.

Ранее руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.

