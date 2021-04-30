Перевод грузовиков на ЦКАД отложили до 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ограничения на передвижение грузовиков массой от 3,5 тонны в пределах МКАД начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В начале марта Сергей Собянин объявил о решении ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже в департаменте транспорта добавили, что с 5 апреля грузовики массой более 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Отмечалось, что для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится.

"Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня", – подчеркнули в ведомстве.

Водителям напомнили, что оформить пропуск можно на портале мэра Москвы. Прочитать пошаговую инструкцию по подключению к системе можно на странице РНИС.

Ранее в Дептрансе сообщили, что перевод грузовиков на ЦКАД не коснется поставщиков товаров в Москву. Решение касается только большегрузов, следующих транзитом.